Sabotaggio Nord Stream | Reznikov | Non e' nostra responsabilita'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #BreakingNews @nytimes entità filo ucraina dietro il sabotaggio del North Stream. Dopo Hersh debunkeranno pure i se… - fattoquotidiano : Secondo il New York Times il sabotaggio del gasdotto ha una matrice occidentale “ma senza l’avallo di Zelensky” - putino : Le autorità investigative tedesche sembrano aver raggiunto un punto di svolta nell'indagine sull'attacco al Nord St… - Franco88386632 : RT @fattoquotidiano: Secondo il New York Times il sabotaggio del gasdotto ha una matrice occidentale “ma senza l’avallo di Zelensky” https:… - Alexme22Alex : RT @usaimarco87: La Russia ha respinto le indiscrezioni di stampa secondo le quali un 'gruppo pro-ucraino' sarebbe all'origine del sabotagg… -

... a Stoccolma, prima di un consiglio informale con i suoi omologhi dell'Unione Europea, nega alcun coinvolgimento del governo di Kiev neldello scorso anno dei gasdottiStream nel Mar ...Gli investigatori tedeschi non hanno ancora trovato alcuna prova su chi abbia ordinato e compiuto ildei gasdottiStream lo scorso settembre, ma la pista sulla preparazione dell'attacco esplosivo porterebbe "in direzione dell'Ucraina". Lo scrive Tagesschau, citando una ricerca di Ard, ..."Non c'entriamo nulla con l'operazione di: sarebbe un bel complimento per i nostri servizi speciali ma quando si concluderanno le ... Le notizie dei media sugli attacchi al gasdotto...

Nord Stream, Kiev: "Non abbiamo nulla a che fare con il sabotaggio dei gasdotti" RaiNews

Dietro l'attacco al gasdotto non ci sarebbe la Russia e neanche il governo ucraino. Nuove informazioni di intelligence esaminate dai ...Mosca, 8 mar. (Adnkronos) - L'Ucraina ribadisce di non avere nulla a che fare con il sabotaggio del gasdotto Nord Stream, all'indomani ...