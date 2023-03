Sabotaggio Nord Stream, l’Ucraina respinge le accuse: “Non siamo stati noi” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kiev si smarca dalle accuse in seguito alla ricostruzione diffusa ieri dal New York Times, che citando fonti americane aveva attribuito a “gruppi filo-ucraini” il Sabotaggio del gasdotto Nord Stream dello scorso settembre. “Non c’entriamo nulla con l’operazione: sarebbe un bel complimento per i nostri servizi speciali ma quando si concluderanno le indagini si vedrà che l’Ucraina non ha nulla a che fare con tutto ciò”, precisa il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, parlando a Stoccolma durante il consiglio difesa informale dell’Unione europea. Secondo l’autorevole quotidiano statunitense non ci sono evidenze che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia ordinato il Sabotaggio, ma non è escluso che l’abbia fatto qualcuno della sua squadra di governo. Il danneggiamento ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kiev si smarca dallein seguito alla ricostruzione diffusa ieri dal New York Times, che citando fonti americane aveva attribuito a “gruppi filo-ucraini” ildel gasdottodello scorso settembre. “Non c’entriamo nulla con l’operazione: sarebbe un bel complimento per i nostri servizi speciali ma quando si concluderanno le indagini si vedrà chenon ha nulla a che fare con tutto ciò”, precisa il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, parlando a Stoccolma durante il consiglio difesa informale dell’Unione europea. Secondo l’autorevole quotidiano statunitense non ci sono evidenze che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia ordinato il, ma non è escluso che l’abbia fatto qualcuno della sua squadra di governo. Il danneggiamento ...

