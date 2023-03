Rui Patricio | 'Le critiche me le prendo | ma non mi distraggono Ringrazio anzi i tifosi'

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ruiha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Real Sociedad. Queste le sue parole: Domani sarà un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - juventusfc : 44' | Che occasione! ?? Splendido cross di Danilo per Rabiot sul secondo palo: Rui Patricio, con l'aiuto del palo,… - AliprandiJacopo : UFFICIALE #ASROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; P… - VoceGiallorossa : ??? TRIGORIA - Rui Patricio: 'Siamo migliorati in difesa come squadra, ma dobbiamo continuare a crescere. Le critich… - siamo_la_Roma : ??? Parla #RuiPatricio in conferenza stampa ??? 'Domani inizia questo percorso importante, possiamo raggiungere l'ob… -

Jose Mourinho eprendono la parola in conferenza stampa prima della sfida complicatissima con la Real Sociedad di domani all'Olimpico, in un momento cruciale anche in campionato per la ...L'allenatore portoghese è pronto a presentare questa sfida dell'Olimpico insieme al connazionale e portiere giallorosso:. Potrete seguire la conferenza stampa in diretta sui canali ...Alle 14:45, José Mourinho erispenderanno alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del centro sportivo di Trigoria . Lo Special One dovrà fare a meno di Ibanez (...

Vicario meglio di Rui Patricio Viviano impazzisce: la reazione Gazzetta

Jose Mourinho prende la parola in conferenza stampa prima di Roma-Real Sociedad insieme a Rui Patricio Dopo il flop della Lazio, tocca alla Roma scendere in campo per gli ottavi di finale di Europa Le ...La Roma sfida nell'andata degli ottavi di finale di Europa League la Real Sociedad. Mourinho non potrà contare su Ibanez squalificato al suo posto pronto Llorente ...