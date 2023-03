Rugby, Simone Gesi convocato per il raduno azzurro: in gruppo al mattino (Di mercoledì 8 marzo 2023) C’è anche Simone Gesi tra i convocati della nazionale italiana Rugby per il raduno in preparazione delle ultime due partite del Sei Nazioni 2023 in programma contro Galles e Scozia rispettivamente sabato 11 marzo alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma e sabato 18 marzo a Murrayfield alle 13.30 italiane (12.30 locali). Il trequarti in forza alle Zebre Parma ha lavorato con il gruppo al mattino, alternandosi tra campo e palestra. Nel primo pomeriggio odierno è in calendario la partenza dell’Italia, in Treno, per Roma da Verona. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) C’è anchetra i convocati della nazionale italianaper ilin preparazione delle ultime due partite del Sei Nazioni 2023 in programma contro Galles e Scozia rispettivamente sabato 11 marzo alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma e sabato 18 marzo a Murrayfield alle 13.30 italiane (12.30 locali). Il trequarti in forza alle Zebre Parma ha lavorato con ilal, alternandosi tra campo e palestra. Nel primo pomeriggio odierno è in calendario la partenza dell’Italia, in Treno, per Roma da Verona. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Simone_SS_ : RT @Riccardofuffol2: Chissà come sarà l'Olimpico martedì, dopo il match di rugby di oggi - crackoflight_ : Di Rayan sappiamo pochissimo ma gioca a calcio non a rugby quindi non è un compagno di squadra di Simone e in rea…… - namelessniic : @crackoflight_ amo è un nuovo personaggio citato in quei fogli coinvolto in qualcosa perché a una certa c’e scritto… - _hollandscurls : @cliclaxloki amo… pensavo l’avessi capito haha givova è la marca dei vestiti sportivi, se noti l’ha indossata anch… - babydybss : questo !!! + se hanno scritto scene a cavallo tra una e l’altra (??) saranno quei due secondi di scene come simone… -