Rugby: Sei Nazioni. Convocato Gesi per sfide contro Galles e Scozia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il trequarti delle Zebre Parma ha già vissuto l'atmosfera dei raduni azzurri ROMA - Lo staff tecnico dell'ItalRugby ha Convocato Simone Gesi per il raduno in preparazione delle ultime due partite del ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il trequarti delle Zebre Parma ha già vissuto l'atmosfera dei raduni azzurri ROMA - Lo staff tecnico dell'ItalhaSimoneper il raduno in preparazione delle ultime due partite del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dondolino72 : RT @lUltimoUomo: Le prime tre partite del Sei Nazioni hanno mostrato la bontà del lavoro di Kieran Crowley soprattutto nel cambiare la ment… - Giornaleditalia : #italpresssport Rugby: Sei Nazioni. Convocato Gesi per sfide contro Galles e Scozia - paolopicone70 : RT @ITALICOM1: #EmiliaRomagna #ViaggiTurismo Ferrara: in onda sulla Bbc un viaggio gastronomico per raccontare l’italia prima del Sei Nazio… - PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #EmiliaRomagna #ViaggiTurismo Ferrara: in onda sulla Bbc un viaggio gastronomico per raccontare l’italia prima del Sei Nazio… - ITALICOM1 : #EmiliaRomagna #ViaggiTurismo Ferrara: in onda sulla Bbc un viaggio gastronomico per raccontare l’italia prima del… -