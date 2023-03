Rugby, Sei Nazioni 2023: Italia-Galles per evitare il ‘cucchiaio di legno’. I Dragoni ai raggi X (Di mercoledì 8 marzo 2023) Torna, dopo il secondo weekend di pausa, il Guinness Sei Nazioni 2023 e questo fine settimana inizia lo sprint finale che deciderà chi vincerà il titolo. Ma si partirà da Roma, sabato pomeriggio, con una sfida che in palio mette il cucchiaio di legno, cioè il nefasto trofeo virtuale per chi chiude ultimo il Sei Nazioni. In campo, infatti, scendono Italia e Galles, le due formazioni senza ancora vittorie all’attivo. E all’Olimpico arriva un Galles in profondissima crisi. Il ko di un anno fa a Cardiff proprio con gli azzurri è stato l’inizio di 12 mesi orribili, che hanno avuto il loro apice nella sconfitta novembrina contro la Georgia e che continua in questo 2023 con tre nette sconfitte. Il ritorno di Warren Gatland non sembra aver cambiato i destini di una squadra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Torna, dopo il secondo weekend di pausa, il Guinness Seie questo fine settimana inizia lo sprint finale che deciderà chi vincerà il titolo. Ma si partirà da Roma, sabato pomeriggio, con una sfida che in palio mette il cucchiaio di legno, cioè il nefasto trofeo virtuale per chi chiude ultimo il Sei. In campo, infatti, scendono, le due formazioni senza ancora vittorie all’attivo. E all’Olimpico arriva unin profondissima crisi. Il ko di un anno fa a Cardiff proprio con gli azzurri è stato l’inizio di 12 mesi orribili, che hanno avuto il loro apice nella sconfitta novembrina contro la Georgia e che continua in questocon tre nette sconfitte. Il ritorno di Warren Gatland non sembra aver cambiato i destini di una squadra ...

