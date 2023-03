Ruba cinque veicoli | sfonda box con un’auto e tenta di fuggire | arrestato 40enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Squadra Mobile lo hanno vistore la saracinesca di un box privato con l’auto su cui viaggiava. Il tutto è avvenuto domenica notte quando gli agenti, impegnati in un servizio di controllo, hanno visto un uomo a bordo dipercorrere via Foria per poi svoltare in via Luigi Settembrini. Gli operatori hanno raggiunto l’uomo che stavando di forzare la portiera diparcheggiata nel box e, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. Inoltre hanno accertato che l’auto era statata in via Crispi il 27 febbraio scorso ed hanno rinvenuto al suo interno numerosi prodotti per la cura della persona e della casa, medicinali, diversi caschi protettivi, una giacca da moto, un monitor per pc e numerosi arnesi atti allo scasso. Infine, gli ...