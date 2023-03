Rosarno. Ucraina di 35 anni uccisa dal compagno connazionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Femminicidio a Rosarno (Reggio Calabria). Un’Ucraina di 35 anni è stata uccisa nell’appartamento in cui abitava con il compagno, anche lui ucraino. Il connazionale della vittima è stato fermato nella notte dalla Polizia, dopo alcune ore di ricerche. Il corpo della trentenne dell’est è stato ritrovato dal proprietario dell’appartamento in cui la vittima viveva. Sul corpo della donna, da un primo esame del medico legale, sono stati riscontrati molti segni di violenza e di colluttazioni, anche pregresse. Sul posto è intervenuta la Polizia. Gli investigatori si sono subito messi alla ricerca del compagno della vittima che nel frattempo aveva fatto perdere le sue tracce. Avviate le ricerche è stato individuato e fermato nelle campagne di Rosarno. La coppia ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 8 marzo 2023) Femminicidio a(Reggio Calabria). Un’di 35è statanell’appartamento in cui abitava con il, anche lui ucraino. Ildella vittima è stato fermato nella notte dalla Polizia, dopo alcune ore di ricerche. Il corpo della trentenne dell’est è stato ritrovato dal proprietario dell’appartamento in cui la vittima viveva. Sul corpo della donna, da un primo esame del medico legale, sono stati riscontrati molti segni di violenza e di colluttazioni, anche pregresse. Sul posto è intervenuta la Polizia. Gli investigatori si sono subito messi alla ricerca deldella vittima che nel frattempo aveva fatto perdere le sue tracce. Avviate le ricerche è stato individuato e fermato nelle campagne di. La coppia ...

