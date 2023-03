Rosarno (Reggio Calabria), donna uccisa in casa: polizia ferma il compagno dopo la fuga (Di mercoledì 8 marzo 2023) commenta Femmincidio in provincia di Reggio Calabria . A Rosarno una 35enne di origini ucraine è stata uccisa nell'appartamento in cui viveva con il compagno, anche lui ucraino. L'uomo è stato fermato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 marzo 2023) commenta Femmincidio in provincia di. Auna 35enne di origini ucraine è statanell'appartamento in cui viveva con il, anche lui ucraino. L'uomo è statoto ...

