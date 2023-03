Roma, terzo colpo al tabaccaio all’Ardeatina in tre mesi: i ladri hanno provato a sfondare la serranda con un ariete. L’allarme del quartiere (Di mercoledì 8 marzo 2023) . I titolari, sulle pagine Il Messaggero, avevano già manifestato la paura di essere di nuovo derubati: paura lecitissima, considerato come i ladri hanno colpito per la terza volta il noto tabaccaio nella zona delll’Ardeatina. terzo furto al tabaccaio di Roma La situazione l’avevano raccontata sulle pagine di uno dei più noti giornali di Roma. Non solo un problema della sua attività commerciale, ma anche di tutti quei negozi che sorgono nei pressi del suo locale. A pochi passi dal Grande Raccordo Anulare, i ladri hanno messo un mirino su ben tre attività commerciali, in cerca di incassi e beni di valore da portare via. Da una parte il ristorante “I due Cedri”, situato a via Ardeatina 98. Poi, appresso, il tabaccaio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) . I titolari, sulle pagine Il Messaggero, avevano già manifestato la paura di essere di nuovo derubati: paura lecitissima, considerato come icolpito per la terza volta il notonella zona delll’Ardeatina.furto aldiLa situazione l’avevano raccontata sulle pagine di uno dei più noti giornali di. Non solo un problema della sua attività commerciale, ma anche di tutti quei negozi che sorgono nei pressi del suo locale. A pochi passi dal Grande Raccordo Anulare, imesso un mirino su ben tre attività commerciali, in cerca di incassi e beni di valore da portare via. Da una parte il ristorante “I due Cedri”, situato a via Ardeatina 98. Poi, appresso, il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, terzo colpo al tabaccaio all’Ardeatina in tre mesi: i ladri hanno provato a sfondare la serranda con un ariet… - Carlito91107515 : @ilbanale Coglionazzo, mi dici quale e' la tua terna arbitrale perfetta( con Var e Avar)? Visto che piangi sempre?… - AMDdamanna : @GVL42867714 @stormi1904 @MercurioPsi Thread: per ridere un po'! IL PARCHEGGIO A ROMA. Copio e incollo. Non so l’au… - Domenic60817255 : @capuanogio lei afferma che il Napoli , sconfitto da Lazio e Inter , dovrebbe essere terzo . La Lazio è stata sconf… - Frra_Roma : RT @OfficialASRoma: L'#ASRoma piange la scomparsa di Italo Galbiati, storico vice allenatore del terzo Scudetto e si stringe al dolore dei… -