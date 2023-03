Roma, sparatoria in zona Rebibbia: uomo ucciso in strada da due killer in moto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un uomo è morto questa sera a Roma dopo essere stato colpito con diversi colpi di arma da fuoco. L’episodio è avvenuto poco dopo le 20 in via Francesco Selmi, nella zona di Rebibbia. La vittima – un 33enne di origine rumena – stava camminando sul marciapiede, quando è stato freddato a colpi di pistola da due passeggeri di una moto in transito. L’uomo è morto sul colpo e i carabinieri sono ora sul posto per accertare la dinamica dell’omicidio. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la vittima avesse piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio. La dinamica dei fatti, inoltre, suggerisce che potrebbe trattarsi di un regolamento di conti. A gettare luce su quanto accaduto potrebbero essere le telecamere di sorveglianza di alcuni negozi, tra cui una farmacia che si trova ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Unè morto questa sera adopo essere stato colpito con diversi colpi di arma da fuoco. L’episodio è avvenuto poco dopo le 20 in via Francesco Selmi, nelladi. La vittima – un 33enne di origine rumena – stava camminando sul marciapiede, quando è stato freddato a colpi di pistola da due passeggeri di unain transito. L’è morto sul colpo e i carabinieri sono ora sul posto per accertare la dinamica dell’omicidio. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la vittima avesse piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio. La dinamica dei fatti, inoltre, suggerisce che potrebbe trattarsi di un regolamento di conti. A gettare luce su quanto accaduto potrebbero essere le telecamere di sorveglianza di alcuni negozi, tra cui una farmacia che si trova ...

Sparatoria in strada a Roma, muore un trentatreenne Un uomo, Mihai Stafan Roman, è morto questa sera a Roma dopo essere stato raggiunto da colpi da arma da fuoco in strada . Il fatto è avvenuto intorno alle 20 in via Francesco Selmi, nella zona di ponte Mammolo. La vittima, 33enne, mentre camminava a ... Roma, sparatoria in strada a Rebibbia: un morto Sparatoria con il morto in via Francesco Selmi. Un uomo, di origine romene, è stato ucciso mentre camminava su un marciapiede tra Casal de' Pazzi e Rebibbia. Sul posto i carabinieri che hanno già ... Roma, sparatoria in zona Rebibbia: uomo ucciso in strada da due killer in moto Un uomo è morto questa sera a Roma dopo essere stato colpito con diversi colpi di arma da fuoco. L'episodio è avvenuto poco dopo ...farmacia che si trova proprio a pochi metri dal luogo della sparatoria.