ROMA-SASSUOLO: informazioni relative alla prevendita (Di mercoledì 8 marzo 2023) In merito alla partita ROMA-SASSUOLO, 26^ giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma domenica 12 Marzo alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di ROMA, il SASSUOLO Calcio informa che sarà possibile acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti al prezzo di €20, online su vivaticket.com e nei punti vendita VivaTicket fino alle 19:00 di sabato 11 Marzo (obbligo inserimento a sistema della Fidelity Card del SASSUOLO, non c’è obbligo per Under 14) Ulteriori dettagli sono disponibili su www.asROMA.com Fonte articolo e foto: www.SASSUOLOcalcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) In meritopartita, 26^ giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma domenica 12 Marzo alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di, ilCalcio informa che sarà possibile acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti al prezzo di €20, online su vivaticket.com e nei punti vendita VivaTicket fino alle 19:00 di sabato 11 Marzo (obbligo inserimento a sistema della Fidelity Card del, non c’è obbligo per Under 14) Ulteriori dettagli sono disponibili su www.as.com Fonte articolo e foto: www.calcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Roma, due giornate di squalifica a José #Mourinho e multa di diecimila euro 'per essere entrato nello spogliato… - mircooconlac : domenica torno a Roma, alla fine mi sono convinto di andare pure con il sassuolo, poi torno per Niccolò e lazio e i… - asromaliveit1 : Per #RomaSassuolo è stato designato #Fabbri. Ultimo precedente? Con la Cremonese in Coppa Italia. #AsRoma… - sportli26181512 : #Serie #A, gli #arbitri della 26ª giornata: Napoli-Atalanta affidata a Colombo: Bologna-Lazio #a Maresca, c'è Fabbr… - TuttoASRoma : ROMA-SASSUOLO Arbitra Fabbri -

Calcio: Serie A. Aic, per i colleghi Osimhen miglior giocatore febbraio ...ha segnato una doppietta di testa alla Juventus e un gol semplicemente incredibile alla Roma con ...lo Spezia in cui è andato a prendere la palla a più di due metri di altezza e un gol al Sassuolo con ... Rocchi non fa marcia indietro, per Verona - Monza punta sull'arbitro che ha espulso Mourinho Dopo la sconfitta anche un po' sfortunata sul campo della Roma, i bianconeri devono superare i ...della sezione arbitrale di Como ha arbitrato gli azzurri in occasione della sfida con il Sassuolo (... Roma - Sassuolo: fischia Fabbri, la designazione arbitrale Commenta per primo L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno Roma - Sassuolo, gara valida per la 26ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23. Roma - Sassuolo domenica ore 18.00 Fabbri Capaldo - Prenna Iv: Giua Var: Pairetto Avar: Nasca ...ha segnato una doppietta di testa alla Juventus e un gol semplicemente incredibile allacon ...lo Spezia in cui è andato a prendere la palla a più di due metri di altezza e un gol alcon ...Dopo la sconfitta anche un po' sfortunata sul campo della, i bianconeri devono superare i ...della sezione arbitrale di Como ha arbitrato gli azzurri in occasione della sfida con il(...Commenta per primo L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno, gara valida per la 26ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23.domenica ore 18.00 Fabbri Capaldo - Prenna Iv: Giua Var: Pairetto Avar: Nasca Giudice Sportivo: Cristante salta il Sassuolo. Ammenda di 8mila euro alla Roma LAROMA24 Roma-Sassuolo, arbitrerà Fabbri Designata la squadra arbitrale per la sfida di domenica sera all’Olimpico, valida per la 26^ giornata di Serie A Dopo la vittoria contro la Juventus, all’Olimpico la Roma ospiterà il Sassuolo di Dioni ... Serie A, nessuno come Osimhen: l'attaccante premiato dall'AIC Il bomber del Napoli autore di diciannove gol in campionato ha raggiunto l'ennesimo traguardo personale di una stagione super ... Designata la squadra arbitrale per la sfida di domenica sera all’Olimpico, valida per la 26^ giornata di Serie A Dopo la vittoria contro la Juventus, all’Olimpico la Roma ospiterà il Sassuolo di Dioni ...Il bomber del Napoli autore di diciannove gol in campionato ha raggiunto l'ennesimo traguardo personale di una stagione super ...