Roma-Sassuolo | fischia Fabbri | la designazione arbitrale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Roma, due giornate di squalifica a José #Mourinho e multa di diecimila euro 'per essere entrato nello spogliato… - VoceGiallorossa : ?????? L'arbitro - Riecco Fabbri dopo la disfatta contro la Cremonese. In 3 gare niente cartellini ai romanisti. Mai f… - mayoraltitolare : Roma Sassuolo arbitra Fabbri. Pairetto al var. Rido - siamo_la_Roma : ?? #Fabbri arbitrerà #RomaSassuolo ?? Al VAR #Pairetto ?? La designazione #ASRoma - romanewseu : Occhio al fischietto. #Roma-#Sassuolo, arbitra #Fabbri -

Tra le altre direzioni, Spezia - Inter è stata affidata a Marinelli di Tivoli,a Fabbri e Juve - Samp a Prontera . Chiuderà il turno lunedì sera il Milan contro la Salernitana, live ...15.00 PICCININI PAGLIARDINI " MACADDINO IV: FERRIERI CAPUTI VAR: MASSA AVAR: MUTOh. 18.00 FABBRI CAPALDO " PRENNA IV: GIUA VAR: PAIRETTO AVAR: NASCA JUVENTUS " SAMPDORIA h. 20.45 ...Verona - Monza domenica ore 15.00 Piccinini Pagliardini - Macaddino Iv: Ferrieri Caputi Var: Massa Avar: Mutodomenica ore 18.00 Fabbri Capaldo - Prenna Iv: Giua Var: Pairetto Avar: ...

Giudice Sportivo: Cristante salta il Sassuolo. Ammenda di 8mila euro alla Roma LAROMA24

Designata la squadra arbitrale per la sfida di domenica sera all’Olimpico, valida per la 26^ giornata di Serie A Dopo la vittoria contro la Juventus, all’Olimpico la Roma ospiterà il Sassuolo di Dioni ...Il bomber del Napoli autore di diciannove gol in campionato ha raggiunto l'ennesimo traguardo personale di una stagione super ...