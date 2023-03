Roma, rubato un mezzo della Protezione civile: l’appello per ritrovarlo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma – Amaro risveglio per la Protezione civile SOS Roma Soccorso, a cui ignoti hanno rubato un furgone. Il mezzo rubato, un Nissan Daf targato BL270SY Il mezzo – un Nissan Daf di colore bianco targato BL270SY – è stato portato via nella notte fra martedì e mercoledì 8 marzo. Subito la SOS Roma Soccorso – che ha sede a Magliana – ha lanciato un appello, poi ripreso da altre associazioni di Protezione civile Romane – per ritrovare il furgone, ben riconoscibile dalle scritte e dai simboli che ne indicano l’appartenenza ad un corpo di Protezione civile. Chiunque avvisti il furgone è pregato di contattare le forze dell’ordine o il numero 3281962924. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023)– Amaro risveglio per laSOSSoccorso, a cui ignoti hannoun furgone. Il, un Nissan Daf targato BL270SY Il– un Nissan Daf di colore bianco targato BL270SY – è stato portato via nella notte fra martedì e mercoledì 8 marzo. Subito la SOSSoccorso – che ha sede a Magliana – ha lanciato un appello, poi ripreso da altre associazioni dine – per ritrovare il furgone, ben riconoscibile dalle scritte e dai simboli che ne indicano l’appartenenza ad un corpo di. Chiunque avvisti il furgone è pregato di contattare le forze dell’ordine o il numero 3281962924. Il ...

