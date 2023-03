Roma, omicidio in strada: sparatoria a San Basilio, ucciso un 35enne (Di mercoledì 8 marzo 2023) omicidio a Roma, dove ancora una volta si torna a sparare. È successo poco fa, intorno alle ore 20:15, nel IV Municipio, in via Selmi, in zona Casal De Pazzi, tra San Basilio e Rebibbia. Spari a Roma, ucciso un ragazzo di 35 anni Da una prima ricostruzione, a sparare sarebbero state due persone a bordo di una moto, travisate con casco integrale per non farsi riconoscere, poi fuggite a tutta velocità. Le due persone al momento sembrerebbero aver fatto perdere le loro tracce, ma le forze dell’ordine sono alla loro ricerca su tutta Roma. L’uomo è stato giustiziato con due colpi di pistola alla testa. Si tratterebbe di un chiaro regolamento di conti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Presenti anche i militari della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023), dove ancora una volta si torna a sparare. È successo poco fa, intorno alle ore 20:15, nel IV Municipio, in via Selmi, in zona Casal De Pazzi, tra Sane Rebibbia. Spari aun ragazzo di 35 anni Da una prima ricostruzione, a sparare sarebbero state due persone a bordo di una moto, travisate con casco integrale per non farsi riconoscere, poi fuggite a tutta velocità. Le due persone al momento sembrerebbero aver fatto perdere le loro tracce, ma le forze dell’ordine sono alla loro ricerca su tutta. L’uomo è stato giustiziato con due colpi di pistola alla testa. Si tratterebbe di un chiaro regolamento di conti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Presenti anche i militari della ...

