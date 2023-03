(Di mercoledì 8 marzo 2023), dove ancora una volta si torna a sparare. È successo poco fa, intorno alle ore 20:15, nel IV Municipio, in via Francesco Selmi, in zona Casal De Pazzi, tra San Basilio e Rebibbia. Spari aun ragazzo di 30 anni Da una prima ricostruzione, a sparare sarebbero state due persone a bordo di una moto, travisate con casco integrale per non farsi riconoscere, poi fuggite a tutta velocità. Le due persone al momento sembrerebbero aver fatto perdere le loro tracce, ma le forze dell’ordine sonoloro ricerca su tutta. L’è avvenuto nei pressi di un minimarket. A dare l’rme i residenti, spaventati dagli spari. L’uomo è stato giustiziato con duedi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rnorega : RT @OrtigiaP: . #Locatelli è a capo di un famoso ospedale di Roma, indagato per omicidio colposo per la morte di una paziente, e sui tampo… - romatoday : Omicidio a Roma, morto un 33enne: ucciso a colpi di pistola mentre cammina in strada - tg2000it : RT @TV2000it: ??+++ #Roma, ancora un #omicidio per strada: un uomo ucciso mentre camminava su un marciapiede davanti casa. Mihai Stafan Rom… - leggoit : Omicidio a Roma, 30enne ucciso in zona Tor Cervara - TV2000it : ??+++ #Roma, ancora un #omicidio per strada: un uomo ucciso mentre camminava su un marciapiede davanti casa. Mihai… -

Sul posto i Carabinieri della Compagnia diMontesacro e del Nucleo investigativo di via in ... i Carabinieri non escludono che ci possa essere un collegamento con l'di Bortone.Un uomo è morto questa sera adopo essere stato colpito con diversi colpi di arma da fuoco. L'episodio è avvenuto poco dopo ...carabinieri sono ora sul posto per accertare la dinamica dell'Nel corso del mio mandato da Presidente sono ricorsi i quarant'anni dal suo barbaro. ... Lo afferma in una nota Giovanni Caudo, presidente del gruppo capitolino diFutura e ex presidente ...

Roma, omicidio in strada: 30enne ucciso con due colpi di pistola alla testa Il Corriere della Città

Migliaia di persone in piazza per lo sciopero transfemminista di Non Una di Meno. A Roma una marea di persone ha invaso le strade della città, da Ostiense fino a largo Bernardino da Feltre.Mancato aggiornamento del piano per la pandemia. Una parte degli atti della maxi indagine di Bergamo trasmessa a Roma. I Pm decideranno se procedere ad una nuova iscrizione. Il Tribunale dei ministri ...