Roma, nuovi sgomberi a Pietralata e Tor Bella Monaca (FOTO) (Di mercoledì 8 marzo 2023) Blitz nelle prime ore della mattina di oggi, 8 marzo, degli agenti del Commissariato di Polizia insieme agli uomini della Polizia locale di Roma Capitale, per procedere allo sgombero di appartamenti occupati abusivamente in zona Pietralata e Tor Bella Monaca. Un'operazione che preso il via alle prime luci dell'alba di oggi. Le attività sono tutt'ora in corso e ancora non è chiaro quante siano le case occupate abusivamente. Di certo caschi bianchi e poliziotti sono sul posto in forze per l'operazione che con ogni probabilità andrà avanti per ore. su Il Corriere della Città.

