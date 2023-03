Roma, nuovamente distrutta la targa a Valerio Verbano nel Parco delle Valli (Di mercoledì 8 marzo 2023) . Sembra non finire la rabbia politica, che poi consegue a gesti insensati, verso la targa intitolata a Verbano nel III Municipio. Il giovane, al momento della morte militante per Autonomia Operaia, viene ricordato oggi con una targa, che spesso raccoglie la visita di personalità legate alla sfera del Centrosinistra e dell’area più radicale della Sinistra capitolina. distrutta la targa di Valerio Verbano a Roma Di atti vandalici, non è la prima volta che li subisce quel tipo di targa. In una dimensione dove ogni vittima delle ostilità politiche dovrebbe avere la propria dignità, almeno a Roma ciò non avviene, in azioni di puro vandalismo che si presentando alternandosi tra vittime della violenza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) . Sembra non finire la rabbia politica, che poi consegue a gesti insensati, verso laintitolata anel III Municipio. Il giovane, al momento della morte militante per Autonomia Operaia, viene ricordato oggi con una, che spesso raccoglie la visita di personalità legate alla sfera del Centrosinistra e dell’area più radicale della Sinistra capitolina.ladiDi atti vandalici, non è la prima volta che li subisce quel tipo di. In una dimensione dove ogni vittimaostilità politiche dovrebbe avere la propria dignità, almeno aciò non avviene, in azioni di puro vandalismo che si presentando alternandosi tra vittime della violenza di ...

