Roma | Mourinho in conferenza stampa | “Sarà difficile…”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Joseprepara la gara di Europa League contro la Real Sociedad. Inil tecnico portoghese dellatocca vari temi, parlando anche delle condizioni di Dybala., le parole diChe tipo di analisi si può fare sulla Real Sociedad? “E’ un’ottima squadra. È difficile trovare punti deboli. Imanol è un grandissimo allenatore è la squadra è molto ben organizzata sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Hanno giocatori tecnici come normale in Spagna. Essere quarto nella Liga dietro le giganti è tanta roba. È una squadra di qualità. Non siamo stati fortunati nel sorteggio ma quando sei in Europa League, specialmente in questa stagione dove tutte hanno super qualità rispetto ad altre stagioni, è difficile. Loro guardano noi con lo stesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Mourinho Cam ?? ?? Avete avuto tutti la stessa reazione composta vero? ?? DAJE ROMA! #RomaJuve - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - capuanogio : La versione di #Serra smentita dalla lettura dei labiali, #Mourinho vede la presenza in panchina nel derby con la… - Mediagol : Roma-Real Sociedad, Mourinho: “Ottima squadra. Dybala? Sente l’amore della tifoseria” - ilbianconerocom : Mourinho: 'Alla Roma Dybala é rinato, qui si sente amato' -

- Real Sociedad 1 (ore 18.45) Gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Per arrivare a questo punto della competizione la squadra diha dovuto affrontare gli spareggi, ...Le parole die Rui Patricio nella conferenza stampa ......accordo per Dahoud Manovre avanzate per il mercato dellain vista della prossima stagione. La trattativa per il rinnovo di Chris Smalling , perno difensivo della retroguardia a tre di, ...

E’ veramente una squadra di qualità, non siamo stati fortunati nel sorteggio, ma quando sei in un’Europa League di super qualità come questa è sempre difficile. Roma, le parole di Mourinho alla vigili ...Roma, le parole di Mourinho alla vigilia del match contro la Real Sociedad: “Quest’anno l’Europa League è di livello alto, loro non hanno punti deboli”. “La Real Sociedad è un’ottima squadra. Faccio ...