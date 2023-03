Roma, Llorente da ex con la Real Sociedad: “Non ci sono favoriti. Tifosi giallorossi impressionanti” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Diego Llorente si prepara all’esordio dal 1? con la Roma e quella contro la Real Sociedad non sarà una partita come le altre. Lui, difensore giallorosso in prestito dal Leeds, ha un passato con la squadra basca, prossima avversaria degli uomini di Mourinho agli ottavi di Europa League. “Ci ritroviamo con il mio ex club, sarà una bella sfida – dice il difensore in un’intervista rilasciata ad AS -, avrà un sapore speciale per me che ho vissuto anni indimenticabili alla Real Sociedad, saranno due belle partite. sono arrivato a San Sebastian da giovane insieme alla mia compagna, ho lasciato il club da papà di una bambina, più maturo, con una famiglia, tanti amici ed esperienze calcistiche e umane che mi hanno lasciato bei ricordi. L’Olimpico? Impressionante, mi ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Diegosi prepara all’esordio dal 1? con lae quella contro lanon sarà una partita come le altre. Lui, difensore giallorosso in prestito dal Leeds, ha un passato con la squadra basca, prossima avversaria degli uomini di Mourinho agli ottavi di Europa League. “Ci ritroviamo con il mio ex club, sarà una bella sfida – dice il difensore in un’intervista rilasciata ad AS -, avrà un sapore speciale per me che ho vissuto anni indimenticabili alla, saranno due belle partite.arrivato a San Sebastian da giovane insieme alla mia compagna, ho lasciato il club da papà di una bambina, più maturo, con una famiglia, tanti amici ed esperienze calcistiche e umane che mi hanno lasciato bei ricordi. L’Olimpico? Impressionante, mi ha ...

