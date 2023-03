Roma, esponente della ‘black mafia’ estradata in Italia: è tra i 100 latitanti più pericolosi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Era considerata tra i cento latitanti più pericolosi. Una 48enne di nazionalità nigeriana, Jeff Joy è stata arrestata a Roma Ciampino dopo ben 13 anni di latitanza. Secondo gli investigatori la donna non solo era considerata un esponente di spicco della ‘black mafia’, ma sarebbe risultata coinvolta anche nel business della prostituzione e, come se non bastasse, anche riduzione in schiavitù e tratta delle persone. estradata in Italia è stata arrestata a Ciampino La 48enne era ricercata dal 2010, almeno fino a quando non è atterrata all’aeroporto di Ciampino, dove è stata arrestata dalla Polizia. Ed era ricercata in campo internazionale per dare seguito alla condanna in via definitiva a tredici anni di reclusione per i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Era considerata tra i centopiù. Una 48enne di nazionalità nigeriana, Jeff Joy è stata arrestata aCiampino dopo ben 13 anni di latitanza. Secondo gli investigatori la donna non solo era considerata undi spicco, ma sarebbe risultata coinvolta anche nel businessprostituzione e, come se non bastasse, anche riduzione in schiavitù e tratta delle persone.inè stata arrestata a Ciampino La 48enne era ricercata dal 2010, almeno fino a quando non è atterrata all’aeroporto di Ciampino, dove è stata arrestata dalla Polizia. Ed era ricercata in campo internazionale per dare seguito alla condanna in via definitiva a tredici anni di reclusione per i ...

