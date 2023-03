Roma, esplode caldaia condominiale in via della Lega Lombarda: danni a palazzina, nessun ferito (Di mercoledì 8 marzo 2023) Esplosione di una caldaia condominiale ieri, 7martedì 7 marzo 2023, alle 21 in via della Lega Lombarda, nei pressi di piazza Bologna, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Esplosione di una caldaia condominiale in via della Lega Lombarda, nei pressi di piazza Bologna, a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Esplosione di unaieri, 7martedì 7 marzo 2023, alle 21 in via, nei pressi di piazza Bologna, a. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Esplosione di unain via, nei pressi di piazza Bologna, a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, esplode caldaia condominiale, terrore in una palazzina - infoitsport : Lo ‘mandano‘ via dalla Juventus, esplode il caos: “È già della Roma” - GabASROMA : RT @forzaroma: 53' - MANCINIIIIIIIII!!!!!! Roma in vantaggio con un destro perfetto all'angolino di Gianluca Mancini che batte Szczesny. Es… - forzaroma : 53' - MANCINIIIIIIIII!!!!!! Roma in vantaggio con un destro perfetto all'angolino di Gianluca Mancini che batte Szc… - dedalus83 : @BighiTheKid È dal 1927 che la Roma ha molti più tifosi, basterebbe prenderne atto anziché mostrare apertamente il fegato che esplode. -