Roma, catturata ed estradata in Italia donna tra 100 latitanti più pericolosi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Termina con l'arrivo all'aeroporto Italiano di Roma Ciampino la lunga latitanza di Jeff Joy, una 48enne nigeriana ricercata dal 2010 anche in campo internazionale con 'red notice' per associazione per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Termina con l'arrivo all'aeroportono diCiampino la lunga latitanza di Jeff Joy, una 48enne nigeriana ricercata dal 2010 anche in campo internazionale con 'red notice' per associazione per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Roma, catturata ed estradata Jeff Joy in Italia: donna tra 100 latitanti più pericolosi - LiberoReporter : Roma, catturata ed estradata Jeff Joy in Italia: donna tra 100 latitanti più pericolosi - News24Italy : #Roma, catturata ed estradata in Italia donna tra 100 latitanti più pericolosi - BinaryOptionEU : RT 'Roma, catturata ed estradata in Italia donna tra 100 latitanti più pericolosi . #Adnkronos - dax02120528 : RT @Adnkronos: Roma, catturata ed estradata in Italia donna tra 100 latitanti più pericolosi . #Adnkronos -