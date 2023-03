Roma, arriva in parlamento la proposta di una commissione d’inchiesta sul degrado della Capitale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma. È giunta all’attenzione del parlamento la proposta di istituire una commissione Parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di degrado delle grandi città e delle loro periferie. La proposta è stata, inoltre, già approvata all’unanimità nella commissione affari costituzionali. Uno dei primi a muoversi in tale direzione è stato il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio ma la misura ha raccolto un certo consenso anche da parte di altre personalità, di differente colore politico, quali: Filiberto Zaratti (Alleanza Verdi- Sinistra), Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) e Andrea De Maria (Partito Democratico). degrado Roma, la via dei preservativi (usati): strade in condizioni pietose tra rifiuti, amplessi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023). È giunta all’attenzione delladi istituire unaParlamentaresulle condizioni didelle grandi città e delle loro periferie. Laè stata, inoltre, già approvata all’unanimità nellaaffari costituzionali. Uno dei primi a muoversi in tale direzione è stato il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio ma la misura ha raccolto un certo consenso anche da parte di altre personalità, di differente colore politico, quali: Filiberto Zaratti (Alleanza Verdi- Sinistra), Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) e Andrea De Maria (Partito Democratico)., la via dei preservativi (usati): strade in condizioni pietose tra rifiuti, amplessi e ...

