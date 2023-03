Roma, aggredisce e massacra di botte la fidanzata: calci e pugni sotto casa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ha aggredito una ragazza, l’ha picchiata proprio nel giorno della festa della donna. Quello dove si ricordano le battaglie fatte negli anni e si continua a combattere contro le violenze di ogni tipo. Fisiche, verbali, le discriminazioni sui posti di lavoro. Ma a lui questo non interessava e proprio oggi, pochi minuti fa, ha avvicinato una donna, forse la sua fidanzata. E l’ha aggredita con calci e pugni, sotto gli occhi increduli dei residenti. Di chi era lì, affacciato alle finestre, e di chi stava passeggiando con il cane. E che non poteva certo immaginare di trovarsi di fronte a una scena orribile: una donna massacrata di botte. Vittima, ancora una volta, di un uomo violento. In un giorno in cui, più di ogni altro, si parla di donne che vanno tutelate, protette. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ha aggredito una ragazza, l’ha picchiata proprio nel giorno della festa della donna. Quello dove si ricordano le battaglie fatte negli anni e si continua a combattere contro le violenze di ogni tipo. Fisiche, verbali, le discriminazioni sui posti di lavoro. Ma a lui questo non interessava e proprio oggi, pochi minuti fa, ha avvicinato una donna, forse la sua. E l’ha aggredita congli occhi increduli dei residenti. Di chi era lì, affacciato alle finestre, e di chi stava passeggiando con il cane. E che non poteva certo immaginare di trovarsi di fronte a una scena orribile: una donnata di. Vittima, ancora una volta, di un uomo violento. In un giorno in cui, più di ogni altro, si parla di donne che vanno tutelate, protette. E ...

