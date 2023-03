Roma | Abraham dal 1? con la Real Sociedad Pronto Llorente

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Lacerca un’altra serata magica all’Olimpico contro lain occasione del match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Domani, alle 18:45, la squadra di Mourinho insegue una vittoria fondamentale tra le mura amiche in vista del confronto decisivo in Spagna. Tammytornerà dal 1? e il tecnico in conferenza stampa ha trovato sia il modo di caricarlo che di togliergli pressioni: “Gol o non gol, per me è sufficiente che lavori di squadra”, le parole dello Special One. L’attaccante, decisivo nella scorsa stagione in Conference League, cerca altre reti pesanti in uno stadio che ha voglia di tornare ad urlare il suo nome. Un solo gol in Europa in questa stagione per l’ex Chelsea, che in campionato non segna da quattro gare. Troppo poco per chi tra gennaio e febbraio sembrava aver ritrovato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagineRomaniste : #RomaRealSociedad, le probabili formazioni e dove vederla: #Llorente alla prima da titolare, #Abraham davanti… - Simele_p : @cenciobuga Senza Dzeko che chiede la cessione, Abraham non sarebbe stato neanche lontanamente nei piani della Roma… - sportli26181512 : Roma-Real Sociedad, Mourinho: 'Real ottima squadra. Belotti o Abraham? Vedremo': L'allenatore giallorosso alla vigi… - infoitsport : Roma-Real Sociedad, Mourinho: 'Real ottima squadra. Belotti o Abraham? Vedremo' - infoitsport : Roma, Mourinho: 'Real Sociedad squadra forte. Su Belotti e Abraham...' -

- Real Sociedad, le scelte di Mourinho e Alguacil Dopo essersi accomodato in panchina con la Juve,è pronto a tornare titolare in attacco tra i giallorossi. In difesa possibile l'impiego ......della, José Mourinho, in conferenza stampa prima dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Real Sociedad, in programma domani sera all'Olimpico. Per quanto riguarda, ...Laè scesa in campo intorno alle 16 per l' allenamento alla vigilia della delicata sfida contro la ... Dopo di lui lo Special One , Lorenzo Pellegrini e Tammy, elogiato dall'allenatore in ...

Roma-Real Sociedad, Mourinho: "Real ottima squadra. Belotti o Abraham Vedremo" Sky Sport

Rifinitura a Trigoria per i giallorossi alla vigilia della sfida contro gli spagnoli all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Europa League ...La serata di giovedì 9 marzo presenta la sfida tra Roma e Real Sociedad: le parole dello Special One, José Mourinho, in vista della gara ...