Roberto Mancini | intervista esclusiva verso Italia-Inghilterra | «Napoli magica | ora fai vincere anche noi»

Interviene in conferenza stampa assieme al suo allenatore Christian Streich Vincenzo Grifo, da anni nell'orbita della Nazionale di: "Felice di giocare in Italia, ma i tifosi ormai mi conoscono, gioco con l'Italia da un po' e ho segnato un paio di volte. Ho scambiato qualche messaggio con Bonucci, mi trovo bene con ...Forse anche per questo motivo il ctsi è lasciato scappare il nome di un calciatore straniero che avrebbe voluto con sé nel gruppo ...Estratto dell'articolo di Alessandro Angeloni per 'il Messaggero'insigne Riecco l'Italia, dopo il Mondiale visto alla tv. C'è l'Inghilterra, si gioca al Maradona di Napoli, il 23 marzo, in ballo la qualificazione a Euro 2024 ...

Mancini: "Il Napoli dà spettacolo, può vincere anche la Champions! Ecco cosa mi sorprende della squadra di Spalletti" CalcioNapoli24

Il ct della Nazionale cita un giocatore che per ovvi motivi non può vestire la maglia azzurra ma che lui avrebbe volentieri accolto in squadra ...Cosa manca all'Italia di Roberto Mancini Una punta. Il ct della Nazionale apre alla possibilità di vedere Osimhen con la casacca italiana.