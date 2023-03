Roberto Cavalli papà per la sesta volta a 82 anni: è nato il figlio Giorgio, il primo con la compagna di 44 anni più giovane (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto Cavalli è diventato papà per la sesta volta a 82 anni. A dare l'annuncio, su Instagram, è stato il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 marzo 2023)è diventatoper laa 82. A dare l'annuncio, su Instagram, è stato il giornalistaAlessi, direttore di Novella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Roberto Cavalli è diventato padre per la sesta volta a 82 anni: è nato Giorgio - Giornaleditalia : Roberto Cavalli papà per la sesta volta a 82 anni: è nato il figlio Giorgio - leggoit : Roberto Cavalli papà per la sesta volta a 82 anni: è nato il figlio Giorgio - pirata_21 : Roberto Cavalli a 82 anni diventa papà per la sesta volta. Grazie a lui la compagna è già allenata con il cambio dei pannolini. - Aiphos2 : RT @VanityFairIt: #RobertoCavalli è di nuovo padre. Il nome del piccolo? Giorgio, proprio come il padre dello stilista -