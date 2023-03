Roberto Cavalli è diventato papà a 82 anni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Leggi Anche Alec Baldwin e la moglie Hilaria danno il benvenuto alla loro settima figlia 'L'ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni',... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 marzo 2023) Leggi Anche Alec Baldwin e la moglie Hilaria danno il benvenuto alla loro settima figlia 'L'ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4',...

