Roberto Cavalli diventa papà, il sesto figlio all’età di 82 anni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto Cavalli è diventato papà a 82 anni di quello che è il suo sesto figlio come rivelato in esclusiva da Novella 2000 che riporta il noto stilista con la compagna in prima pagina. Il bambino si chiama Giorgio ed è nato dalla relazione tra l’artista e Sandra Nilsson con la quale sta da 15 anni e che ne ha 45 meno di lui. Proprio al magazine Cavalli ha raccontato: “Ho chiamato il bambino Giorgio come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando io avevo 4 anni. Non ho parlato fino a diciotto anni, però la vita è stata generosa davvero con me. Mi ha ricompensato di tutto”. Roberto e Sandra non sentono la differenza d’età e vivono la loro relazione d’amore. La ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 8 marzo 2023)toa 82di quello che è il suocome rivelato in esclusiva da Novella 2000 che riporta il noto stilista con la compagna in prima pagina. Il bambino si chiama Giorgio ed è nato dalla relazione tra l’artista e Sandra Nilsson con la quale sta da 15e che ne ha 45 meno di lui. Proprio al magazineha raccontato: “Ho chiamato il bambino Giorgio come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando io avevo 4. Non ho parlato fino a diciotto, però la vita è stata generosa davvero con me. Mi ha ricompensato di tutto”.e Sandra non sentono la differenza d’età e vivono la loro relazione d’amore. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Roberto Cavalli è diventato padre per la sesta volta a 82 anni: è nato Giorgio - morena_faenza : RT @direpuntoit: #RobertoCavalli è diventato papà per la sesta volta. Lo stilista, 82 anni compiuti lo scorso 15 novembre, ha dato il benve… - direpuntoit : #RobertoCavalli è diventato papà per la sesta volta. Lo stilista, 82 anni compiuti lo scorso 15 novembre, ha dato i… - andreastoolbox : Roberto Cavalli papà a 82 anni: è nato il sesto figlio #Cavalli #Roberto #papà #82 #a ??????? - infoitcultura : Roberto Cavalli a 82 anni diventa papà per la sesta volta -