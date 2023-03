Roberto Cavalli: “A 82 anni sono di nuovo papà” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto Cavalli è diventato padre per la sesta volta a 82 anni. Sandra Nilsson Bergman, la compagna svedese del celebre Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 8 marzo 2023)è diventato padre per la sesta volta a 82. Sandra Nilsson Bergman, la compagna svedese del celebre Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RegalinoV : Roberto Cavalli di nuovo papà a 82 anni: è nato il piccolo Giorgio - saintxlaurent1 : Roberto Cavalli spring 2016 - CorrNazionale : Gossip, #RobertoCavalli papà a 82 anni per la sesta volta: è nato Giorgio. La mamma è la 38enne Sandra Nilson, con… - Guissi36575315 : RT @Francis22629943: Come Roberto Cavalli ?????????? - Lucillab4 : RT @Francis22629943: Come Roberto Cavalli ?????????? -