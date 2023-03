Rivoluzione Fisco, così cambia volto. Tutte le novità per il cittadino (Di mercoledì 8 marzo 2023) La riforma, che dovrebbe essere discussa in Consiglio dei Ministri entro metà marzo, prevede risposte certe in caso di contestazioni e nuovi strumenti per semplificare i rapporti fra Fisco e cittadini, ma anche con commercianti e grandi aziende Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) La riforma, che dovrebbe essere discussa in Consiglio dei Ministri entro metà marzo, prevede risposte certe in caso di contestazioni e nuovi strumenti per semplificare i rapporti frae cittadini, ma anche con commercianti e grandi aziende

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioBollenti : RT @Libero_official: Svolta sulle #tasse, ecco la riforma fiscale del governo: #Irpef, si passa da 4 a 3 aliquote. Come cambia la busta pag… - Mauro73432329 : - infoitinterno : Fisco, rivoluzione-Irpef: il piano, come cambia la tua busta paga - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Svolta sulle #tasse, ecco la riforma fiscale del governo: #Irpef, si passa da 4 a 3 aliquote. Come cambia la busta pag… - PappaletteraF : Fisco, rivoluzione-Irpef: il piano, come cambia la tua busta paga – Libero Quotidiano -