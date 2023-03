Rivolta in piazza contro la Russia, il coraggio della donna georgiana diventa virale (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Georgia come l'Ucraina: la volontà di entrare nell'UE infiamma lo Stato del Caucaso meridionale affacciato sul Mar Nero e confinante con la Russia. E' stata una notte drammatica nella capitale Tbilisi: migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la legge sugli “agenti stranieri”. La manifestazione è giunta fino al Palazzo del Parlamento dove le persone hanno cercato di superare le barriere. Sul web è diventato virale un video (postato su Twitter da @dariodangelo91) in cui una donna sventola a più non posso una bandiera dell'Unione Europea davanti alle forze dell'ordine che, in assetto antisommossa, stavano colpendo i manifestanti con spray urticante, gas lacrimogeni e idranti. La giovane georgiana viene investita più volte da un cannone ad acqua ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Georgia come l'Ucraina: la volontà di entrare nell'UE infiamma lo Stato del Caucaso meridionale affacciato sul Mar Nero e confinante con la. E' stata una notte drammatica nella capitale Tbilisi: migliaia di persone sono scese inper protestarela legge sugli “agenti stranieri”. La manifestazione è giunta fino al Palazzo del Parlamento dove le persone hanno cercato di superare le barriere. Sul web ètoun video (postato su Twitter da @dariodangelo91) in cui unasventola a più non posso una bandiera dell'Unione Europea davanti alle forze dell'ordine che, in assetto antisommossa, stavano colpendo i manifestanti con spray urticante, gas lacrimogeni e idranti. La giovaneviene investita più volte da un cannone ad acqua ...

