Rivalutazione delle pensioni 2023, ecco quando saranno pagate: consulta le tabelle Inps (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Istituto, con la circolare Inps 22 dicembre 2022, n. 135 , comunica la conclusione di tutte le attività di Rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al ... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Istituto, con la circolare22 dicembre 2022, n. 135 , comunica la conclusione di tutte le attività diprestazioni assistenziali, propedeutiche al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milena22326900 : RT @Milena22326900: @borghi_claudio Onorevole Borghi vorrei un suo parere sulla posizione di Lagarde che ha messo in discussione l'azione d… - 07GiuliaColombo : RT @MeetScienceIT: e la necessità di una radicale rivalutazione della cultura della cura (della salute, delle comunità, dell'ambiente, appu… - Milena22326900 : @borghi_claudio Onorevole Borghi vorrei un suo parere sulla posizione di Lagarde che ha messo in discussione l'azio… - PoliticaNewsNow : Forze armate, Graziano (Pd): 'Presentata proposta per rivalutazione delle pensioni' - SemplicementeGL : RT @Milena22326900: Lagarde sulla rivalutazione delle pensioni?? -