RISULTATI | NJPW New Japan Cup 2023 08 03 2023 Day 3

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Idella terza giornata della NewCupNewCup– Day 3 . Tag Team Match Shota Umino e Yuto Nakashima battono TMDK (Kosei Fujita e Zack Sabre Jr.) (7.40) . 8 Man Tag Team Match BULLET CLUB (Chase Owens, David Finlay, El Phantasmo e KENTA) battono Just 4 Guys (DOUKI, Taichi, TAKA Michinoku e Yoshinobu Kanemaru) (8.24) . Tag Team Match United Empire (Aaron Henare e Great-O-Khan) battono Los Ingobernables de Japon (BUSHI e Shingo Takagi) (9.57) . Six Man Tag Team Match Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi, SANADA e Tetsuya Naito) battono Lio Rush, Tama Tonga e Tomoaki Honma (10.22) . Six Man Tag Team Match United Empire (Jeff Cobb, Kyle Fletcher e Will Ospreay) battono CHAOS (Hirooki Goto, YOH e ...