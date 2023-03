RistorExpo 2023: l’enogastronomia non sostenibile (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si è conclusa ieri la venticinquesima edizione di RistorExpo, l’appuntamento annuale che porta a Lariofiere, il polo fieristico di Erba, Como e Lecco, alcuni tra i migliori esperti del settore enogastronomico. Si tratta di un evento dedicato principalmente al B2B, dove protagonisti sono gli operatori: circa 200 espositori, in rappresentanza di oltre 350 marchi, per 20.000 visitatori, di cui l’80% professionisti dell’Ho.Re.Ca. che operano quindi nella ristorazione e nell’accoglienza, ma anche nella distribuzione o nell’ambito degli arredi e attrezzature specialistiche. Tra i partecipanti anche le più qualificate associazioni del settore, che grazie al confronto diretto rendono questo spazio un laboratorio di idee in cui far nascere progetti e trovare un sostegno concreto. Naturalmente non mancano le eccellenze agroalimentari, con le produzioni italiane di qualità e i ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si è conclusa ieri la venticinquesima edizione di, l’appuntamento annuale che porta a Lariofiere, il polo fieristico di Erba, Como e Lecco, alcuni tra i migliori esperti del settore enogastronomico. Si tratta di un evento dedicato principalmente al B2B, dove protagonisti sono gli operatori: circa 200 espositori, in rappresentanza di oltre 350 marchi, per 20.000 visitatori, di cui l’80% professionisti dell’Ho.Re.Ca. che operano quindi nella ristorazione e nell’accoglienza, ma anche nella distribuzione o nell’ambito degli arredi e attrezzature specialistiche. Tra i partecipanti anche le più qualificate associazioni del settore, che grazie al confronto diretto rendono questo spazio un laboratorio di idee in cui far nascere progetti e trovare un sostegno concreto. Naturalmente non mancano le eccellenze agroalimentari, con le produzioni italiane di qualità e i ...

