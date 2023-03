Rischiano fino a tre anni i vandali di Ultima Generazione per la profanazione del Laocoonte ai Vaticani (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Guido ed Ester, i due cittadini aderenti a ‘Ultima Generazione’ che questa estate incollarono le proprie mani al basamento della statua di Laocoonte ai Musei Vaticani, Rischiano grosso. Sono stati chiamati a comparire davanti al giudice del Palazzo del Governatorato, nella Città del Vaticano giovedì prossimo, 9 marzo. Con loro chiamata anche Laura, che era di supporto per produrre documentazione video; e a cui è stato preso il cellulare da cui sono stati cancellati tutti i video prima della restituzione”. Lo fa sapere in una nota il gruppo stesso di Ultima Generazione. Ultima Generazione: gli eco-vandali del Laocoonte davanti al giudice Naturalmente frignando, minimizzano “i reati di cui sono ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Guido ed Ester, i due cittadini aderenti a ‘’ che questa estate incollarono le proprie mani al basamento della statua diai Museigrosso. Sono stati chiamati a comparire davanti al giudice del Palazzo del Governatorato, nella Città del Vaticano giovedì prossimo, 9 marzo. Con loro chiamata anche Laura, che era di supporto per produrre documentazione video; e a cui è stato preso il cellulare da cui sono stati cancellati tutti i video prima della restituzione”. Lo fa sapere in una nota il gruppo stesso di: gli eco-deldavanti al giudice Naturalmente frignando, minimizzano “i reati di cui sono ...

