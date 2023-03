Rilancio dell’Albergo dei Poveri e visita al Complesso dei Girolamini | il ministro Sangiuliano a Napoli

'Restauro, valorizzazione e rigenerazione urbana del Realdei poveri '. Questo l'oggetto del protocollo di intesa ......- che va inquadrato in una visione complessiva di'......versano in stato di degrado da oltre un decennio o l'ex... con 680 mila euro proprio per la sostituzione'impianto a fune ... per la costruzione di opere dalla dubbia utilità per il......versano in stato di degrado da oltre un decennio o l'ex... con 680 mila euro proprio per la sostituzione'impianto a fune ... per la costruzione di opere dalla dubbia utilità per il...

Napoli, nuova vita per il Real Albergo dei Poveri: sarà un grande ... Grande Napoli