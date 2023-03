Rifiuti: traffico illecito, procuratore Milano 'più attenzione con Pnrr e Olimpiadi' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - L'attività di contrasto contro le attività organizzate per il traffico di Rifiuti della Dda di Milano, con l'impiego delle risorse specializzate presenti sul territorio, "si sta fortemente focalizzando sul settore delle opere pubbliche e del recupero dei Rifiuti terrosi e da demolizione, funzionali alla realizzazione di tali opere. Gli ingenti investimenti in atto, crescenti nei prossimi anni grazie ad investimenti da Pnrr e nell'ambito delle Olimpiadi di Milano-Cortina, impongono l'innalzamento della soglia di attenzione e la maggiore focalizzazione delle risorse disponibili su tali obiettivi". Lo sostiene il procuratore di Milano Marcello Viola che, in una nota, ha dato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023), 8 mar. (Adnkronos) - L'attività di contrasto contro le attività organizzate per ildidella Dda di, con l'impiego delle risorse specializzate presenti sul territorio, "si sta fortemente focalizzando sul settore delle opere pubbliche e del recupero deiterrosi e da demolizione, funzionali alla realizzazione di tali opere. Gli ingenti investimenti in atto, crescenti nei prossimi anni grazie ad investimenti dae nell'ambito delledi-Cortina, impongono l'innalzamento della soglia die la maggiore focalizzazione delle risorse disponibili su tali obiettivi". Lo sostiene ildiMarcello Viola che, in una nota, ha dato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vivere_Torino : Traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi, 3 misure cautelari personali e sequestri per 12 milioni di eu… - Agenparl : #Carabinieri Forestali: sequestro preventivo di oltre 8 milioni di euro profitto di reati di ... - - TgrRaiPiemonte : Traffico di rifiuti speciali, 3 arresti e sequestri per 12 milioni. La presunta mente sarebbe il titolare di un’imp… - messveneto : Pordenone e i soldi in nero inviati in Cina, la storia della filiale fantasma per evasori e riciclaggio: L’indagine… - NinoCascione1 : @martys80 @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni NOOOO PASSARIELLO NOOO ?? Lo volevo inserire in Wikipedia come l'inventore… -