Rifiuti | traffico illecito | pm ' sequestro cantiere per garantire incolumità pubblica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Ilprobatorio deldel nuovo tratto della tangenziale di Novara (lotto 0 e lotto 1) "va vista anche in relazione al profilo dell'qualora l'opera, collaudata sulla base di dati non veri o di materiale non conforme alle prescrizioni normative, venisse aperta alla circolazione veicolare anche pesante". E' quanto ha disposto il pm di Milano Silvia Bonardi titolare dell'inchiesta suldi. Il sospetto è che sia stato utilizzato materiale non conforme all'interno del. "Tali verifiche sono urgenti visto che l'operanon è stata ancora completata e dunque un eventualedell'area, in questa fase, non pregiudica ...