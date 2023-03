(Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - In merito alle indagini sui lavori di prolungamento della Tangenziale di Novara che hanno portato al sequestro del cantiere,, individuata quale, "esprimefiducia nell'operato della magistratura e sta fornendo tutta la necessariaalle autorità inquirenti, oltre a garantire, su disposizione della stessa magistratura, la custodia giudiziaria delle aree di cantiere". La nota riguarda l'inchiesta della procura di Milano che ha portato a indagare su due società e sette persone per il sospetto, a vario titolo, di traffico illecito di, truffa aggravata ai danni di ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture e gestione dinon autorizzata.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Rifiuti: Anas, 'noi parte lesa, piena collaborazione con magistrati' - - CN24_tv : Scandale. Anas e Comune ripuliscono la Statale 107 dai rifiuti abbandonati?? QUI? - wesud_news : Anas e Comune di Scandale insieme contro i rifiuti abbandonati sulla strada statale 107 - AnsaCalabria : Rifiuti: Anas e Comune Scandale insieme per raccolta. E' stato installato anche un sistema di fototrappole |#ANSA - infoitcultura : Cooperazione tra Anas e amministrazioni locali contro degrado per rifiuti abbandonati lungo le strade -

Al fine di contrastare il fenomeno del deposito abusivo dida parte di ignoti,ha inoltre installato un sistema di fototrappole. Le attività, svolte in sinergia e collaborazione con il ...Al fine di contrastare il fenomeno del deposito abusivo dida parte di ignoti,ha inoltre installato un sistema di fototrappole. Le attività, eseguite in sinergia e collaborazione con il ...Al fine di contrastare il fenomeno del deposito abusivo dida parte di ignoti,ha inoltre installato un sistema di fototrappole. Le attività, svolte in sinergia e collaborazione con il ...

Rifiuti: Anas e Comune Scandale insieme per raccolta Agenzia ANSA

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – In merito alle indagini sui lavori di prolungamento della Tangenziale di Novara che hanno portato al sequestro del cantiere, Anas, individuata quale ... di traffico ...Milano, 8 mar. (Adnkronos) – Sono la Novara Scarl, con sede in provincia di Torino e la Immobiliare Cave Sabbia di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, con alcuni loro dipendenti, gli indaga ...