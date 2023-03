Ridurre i consumi di benzina e diesel: i meccanici svelano i trucchi segreti che ti difendono dagli aumenti (Di mercoledì 8 marzo 2023) benzina e diesel hanno un costo non indifferente: ecco alcuni accorgimenti che è bene adottare per risparmiare sul carburante. Il costo del carburante è un motivo di sconforto per gli italiani ormai da diversi decenni. Sulla questione in questi mesi c’è stata una particolare attenzione per via degli aumenti spropositati del costo dei barili di petrolio legato alla crisi economica, all’inflazione e al conflitto Ucraina-Russia, ma l’andamento di questo mercato è sempre ondivago e non è certo la prima volta che il costo del carburante s’impenna creando disagi agli automobilisti. Alcuni accorgimenti per risparmiare sul carburante – Grantennistoscana.itIl carburante, sia esso diesel o benzina, rappresenta una voce importante tra le spese mensili, soprattutto per chi è costretto ad utilizzare ogni giorno il ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 8 marzo 2023)hanno un costo non indifferente: ecco alcuni accorgimenti che è bene adottare per risparmiare sul carburante. Il costo del carburante è un motivo di sconforto per gli italiani ormai da diversi decenni. Sulla questione in questi mesi c’è stata una particolare attenzione per via deglispropositati del costo dei barili di petrolio legato alla crisi economica, all’inflazione e al conflitto Ucraina-Russia, ma l’andamento di questo mercato è sempre ondivago e non è certo la prima volta che il costo del carburante s’impenna creando disagi agli automobilisti. Alcuni accorgimenti per risparmiare sul carburante – Grantennistoscana.itIl carburante, sia esso, rappresenta una voce importante tra le spese mensili, soprattutto per chi è costretto ad utilizzare ogni giorno il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIRSTonlineTwit : Microsoft Italia e Unicredit lanciano Together4Energy per aiutare le aziende a ridurre i consumi di energia - FIRST… - 2essera : RT @valeangelsback: Secondo Meadows dobbiamo ridurre pacificamente la popolazione mondiale a 1 mld. “Il pianeta è in grado di nutrirne 1, f… - Sostenibile : Together4Energy: un’iniziativa di Microsoft e UniCredit per ridurre i consumi energetici delle imprese… - c_grosa : @Max_OGlasses @Iucberbert @ominodellaluce Anche Schlein sostiene che nuova produzione elettrica a emissioni zero no… - AgenziaOpinione : VOLKSBANK * “CARBON NEUTRALITY“: « AL VIA IL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER RIDURRE I CONSUMI DI SEDE… -