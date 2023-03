Ricreazione finita La recessione non c' è e torna la Ue del rigore e della mannaia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Gentiloni presenta le linee guida sui bilanci degli Stati membri, considerando anche la riforma del Patto di stabilità che dovrebbe ricevere l’ok dell’Ecofin martedì: percorso di riduzione del debito in 4 anni. Ma dal 2024 può scattare la procedura per deficit eccessivo

