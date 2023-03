Ricostruzione | Cgil e Cisl | Soddisfatti conversione del Dl sisma con il rinnovo dei tempi determinati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoCastag17 : @vincemod1 @Alberto74467980 @ilfoglio_it Di nuovo, prendo atto della sua ricostruzione ma mi convince affatto. Del… -

...lanelle Marche" dicono Alessandro Moretti, responsabile del Dipartimento delle funzioni locali della Cisl Fp Marche e del territorio di Macerata ed Andrea Coppari, responsabileFp ...storica documentata e interventi Salone Nelson Mandela - Camera del lavoro territoriale - via XXIV Maggio organizzato da: Coordinamento DonnePiacenza Dalle 10 alle 13 Ingresso ..."Sulla doverosadei fatti sta indagando la procura della Repubblica di Crotone. La ... E ancora: Bankitalia dice che per attuare il Pnrr servono 375 mila nuovi occupati, Filleastima ...

79° ANNIVERSARIO DEGLI SCIOPERI DEL 7 MARZO 1944 CGIL Lecco

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 08 MAR - Funzionari della Commissione europea in visita al cantiere della Basilica di San Benedetto a Norcia per visionare lo stato di avanzamento lavori post-sisma. A raggi ...Loncon, l’impalcatura non ha ceduto. Si dovrà appurare se Michele Davanzo indossasse correttamente caschetto e cinghie ...