Riconoscete questa bambina? Da giorni si parla solo di lei, ha sconvolto il mondo della tv italiana (Di mercoledì 8 marzo 2023) questa piccola bambina dalle guance paffutelle e dall’espressione dolcissima oggi è una donna famosa che ha sconvolto la televisione italiana. Riuscite a riconoscerla? Certamente avrete sentito parlare molto spesso di lei, soprattutto negli ultimi tempi perché sta per affrontare una sfida estrema. La bambina rappresentata in questo scatto che risale a un po’ di tempo fa, oggi è una giovane donna che ha vinto un talent show musicale e che sta per entrare nel cast di un noto reality show firmato Mediaset. provate a riconoscere la bimba in foto – fonte instagram @sistercristinaofficial – GrantennistoscanaLa bambina che vediamo rappresentata in questa immagine, al mare in braccio a suo padre, oggi è famosa. Sono passati tanti anni però da allora, e ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 8 marzo 2023)piccoladalle guance paffutelle e dall’espressione dolcissima oggi è una donna famosa che hala televisione. Riuscite a riconoscerla? Certamente avrete sentitore molto spesso di lei, soprattutto negli ultimi tempi perché sta per affrontare una sfida estrema. Larappresentata in questo scatto che risale a un po’ di tempo fa, oggi è una giovane donna che ha vinto un talent show musicale e che sta per entrare nel cast di un noto reality show firmato Mediaset. provate a riconoscere la bimba in foto – fonte instagram @sistercristinaofficial – GrantennistoscanaLache vediamo rappresentata inimmagine, al mare in braccio a suo padre, oggi è famosa. Sono passati tanti anni però da allora, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CineGiornale1 : Lo riconoscete l’influencer milionario? | In questa vecchia foto del documento non sembra proprio lui… - ManlioMessina : @Frances99687883 @PaulLamanski @GiorgiaMeloni Dovreste espatriare se non vi sentite italiani e non riconoscete il v… - ComSax : Questa sera il Furioso Duo Pasquale Innarella sax Ettore Carucci piano e tastiera Hanno suonato ai Pini Spettina… - Cristia43048401 : @HoaraBorselli @SecolodItalia1 Evidentemente vi riconoscete in questa affermazione - big3out : Riconoscete quel viso? Ieri avevo comprato un regalino alla madre della mia compagna… Ma visto che son caduto mala… -