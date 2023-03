Ricky Starks:” Il mio match con Sting è il miglior match cinematico nel mondo del wrestling” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ricky Starks è di sicuro da considerare come una delle migliori star giovani della AEW in circolazione, considerando anche la sua recente vittoria contro Chris Jericho a AEW Revolution, che è servita ad elevare maggiormente il suo status. C’è da considerare però che il suo più grande match in PPV risale ad AEW Revolution del 2021, dove assieme a Brian Cage, Ricky Starks ha affrontato Darby Allin e Sting in un street fight match cinematico. Nonostante la sconfitta di Starks e Cage in quella contesa, i fan si ricordano molto bene il match e la performance. In una recente intervista con Stephanie Chase Starks ha dichiarato quanto ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 8 marzo 2023)è di sicuro da considerare come una dellei star giovani della AEW in circolazione, considerando anche la sua recente vittoria contro Chris Jericho a AEW Revolution, che è servita ad elevare maggiormente il suo status. C’è da considerare però che il suo più grandein PPV risale ad AEW Revolution del 2021, dove assieme a Brian Cage,ha affrontato Darby Allin ein un street fight. Nonostante la sconfitta die Cage in quella contesa, i fan si ricordano molto bene ile la performance. In una recente intervista con Stephanie Chaseha dichiarato quanto ...

