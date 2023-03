Ricerca: così si attiva l'immunità cerebrale, scoperto nuovo meccanismo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos Salute) - Un nuovo meccanismo che 'accende' le difese immunitarie cerebrali è stato scoperto da un team guidato da Silvia Di Angelantonio del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia 'V. Erspamer' dell'Università Sapienza di Roma e del Laboratorio Nanotechnologies for neurosciences, coordinato da Giancarlo Ruocco dell'Istituto italiano di tecnologia (Iit), in collaborazione con la Columbia University americana. Lo studio - pubblicato su 'Cell Reports' - svela un'inedita modalità di attivazione delle cellule della microglia, la prima linea di difesa del cervello. Il lavoro getta "le basi per possibili nuovi trattamenti contro il dolore neuropatico, spesso riscontrato in seguito alla chemioterapia", sottolineano gli autori. La microglia - spiegano dalla Sapienza - è un tipo di cellula presente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos Salute) - Unche 'accende' le difese immunitarie cerebrali è statoda un team guidato da Silvia Di Angelantonio del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia 'V. Erspamer' dell'Università Sapienza di Roma e del Laboratorio Nanotechnologies for neurosciences, coordinato da Giancarlo Ruocco dell'Istituto italiano di tecnologia (Iit), in collaborazione con la Columbia University americana. Lo studio - pubblicato su 'Cell Reports' - svela un'inedita modalità dizione delle cellule della microglia, la prima linea di difesa del cervello. Il lavoro getta "le basi per possibili nuovi trattamenti contro il dolore neuropatico, spesso riscontrato in seguito alla chemioterapia", sottolineano gli autori. La microglia - spiegano dalla Sapienza - è un tipo di cellula presente ...

