Ribery | «Mi sarebbe piaciuto vedere Mbappé al Bayern Monaco…»

Poi sapevo chestato difficile rimanere in pianta stabile lì all'Inter e mi sono fatto due ... Andando in chiusura, hai avuto modo di condividere il campo con un fuoriclasse come Franck. ...La considerazione su chistato il sostituto di Micai, è stata presa in considerazione dell'... Franckè un ragazo speciale, lo conoscete meglio di me. Anche la decisione che ha fatto e la ...... allenatore che ha già lavorato a Firenze con Francke che ha dato disponibilità di massima a sposare il progetto granata. A differenza di un mese fa, infatti, la Salernitanapronta ad ...

Ribery: "Mi sarebbe piaciuto vedere Mbappè al Bayern. Fossi in Brazzo prenderei Kolo Muani" TUTTO mercato WEB

Una panchina attende Ribery, farà il tecnico e dove allenerà comincia a capirsi, anche con un annuncio dello stesso francese ...