Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Rfi: sindacati, sui guasti non ci siano linee di serie A e B: La manutenzione riguardi l'intera rete con la stessa… -

... Fit Cisl, Uiltrasporti, e Ugl Ferrovieri portano all'attenzione dei parlamentari in un'audizione alla commissione Trasporti della Camera sui contratti di Programmai tra Mit e. I...delle costruzioni hanno denunciato la situazione di stallo al cantiere del raddoppio ... L'assessorato si attiverà per convocare un tavolo congiunto trae la Toto Costruzioni. Al di là ......merito al sit - in in corso davanti alla sede dell'assessorato a Palermo da parte dei lavoratori della Toto Costruzioni insieme aidi categoria. La società è impegnata, su incarico di, ...

E sul cantiere della ferrovia ”occhi aperti” sugli appetiti malavitosi… G News

"È fondamentale che le attività di manutenzione riguardino l'intera rete e siano svolte con la stessa attenzione sia sulle linee a più intenso traffico che sulle linee interessate da un minor traffico ...(di Massimo Ricci) (ANSA) - ROMA, 08 MAR - L'obiettivo è avere una donna amministratore delegato nelle società partecipate dallo Stato. Lo dice la premier alla vigilia di una scelta importante per ...