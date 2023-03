Reznikov, Ucraina non c'entra con sabotaggio Nord Stream (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gli investigatori tedeschi non hanno ancora trovato alcuna prova su chi abbia ordinato e compiuto il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream lo scorso settembre, ma la pista sulla preparazione dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gli investigatori tedeschi non hanno ancora trovato alcuna prova su chi abbia ordinato e compiuto ildei gasdottilo scorso settembre, ma la pista sulla preparazione dell'...

Reznikov, Ucraina non c'entra con sabotaggio Nord Stream

"Sarebbe un bel complimento per i nostri servizi speciali ma quando si concluderanno le indagini si vedrà che l'Ucraina non ha nulla a che fare con tutto ciò". Lo ha detto Oleksii Reznikov, Ministro della Difesa ucraino.

Nord Stream, Reznikov: governo Kiev non coinvolto in sabotaggio

Milano, 8 mar. (askanews) - Il governo ucraino non è stato coinvolto nel sabotaggio dello scorso anno dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, ha dichiarato oggi il ministro della Difesa del paese, Oleksii Reznikov.

Nord Stream, Ucraina: "Non c'entriamo". Russia: "Campagna di disinformazione"

Mosca, 8 mar. (Adnkronos) - L'Ucraina ribadisce di non avere nulla a che fare con il sabotaggio del gasdotto Nord Stream.